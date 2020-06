Atti di nascita, riconoscimento e adozione: le istruzioni del comune di Milano

L'atto di nascita, il riconoscimento e l'adozione sono documenti e certificati molto importanti, spesso preliminari per poter godere di alcuni diritti o servizi. Scopriamo insieme le istruzioni principali del Comune di Milano in materia.

Atto di nascita e riconoscimento

La denuncia di nascita, come spiegano al Comune di Milano, è obbligatoria entro pochi giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:

da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto

da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto

da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata:

da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto

da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto

da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato avanti all'Ufficiale di Stato civile. Esistono vari casi per il riconoscimento:

prima della nascita

al momento della nascita

dopo la nascita

I certificati e gli estratti di nascita vengono rilasciati in carta libera presso tutti gli sportelli anagrafici e attraverso il servizio di anagrafe a domicilio. Per ulteriori informazioni si rimanda al servizio Estratto di nascita del Comune di Milano.

Adozione

Adozione nazionale ed internazionale: come fare domandIl percorso di adozione nazionale ed internazionale è molto complesso, e prevede una serie di passaggi fondamentali. La fase preliminare è la fase in cui il Tribunale per i Minorenni deve accertare lo "stato di abbandono" del minore.

Esistono alcuni requisiti che le famiglie o le coppie devono rispettare per procedere con l'adozione nazionale ed internazionale, vediamo quali:

i coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni, o in alternativa 3 anni comprensivi di matrimonio e di comprovata convivenza i coniugi adottivi ed adottato non devono avere una differenza di età inferiore a 18 anni e superiore a 45 (salvo alcune eccezioni) la disponibilità ad adottare un bambino va redatta in tre copie per la domanda nazionale e tre per la domanda internazionale la coppia che fa richiesta deve firmare la stessa al momento del deposito, davanti ad un funzionario incaricato presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

La domanda di disponibilità all’Adozione nazionale ha validità tre anni e può essere ripresentata.

Una volta depositata la domanda, il Tribunale per i Minorenni incarica la Medicina Legale di verificare la salute fisica della coppia o della famiglia. A seguito di alcuni colloqui di conoscenza, gli incaricati preparano una relazione scritta sociale e psicologica al Tribunale. Un Giudice Delegato incontra i coniugi per conoscere e valutare, in nome del Tribunale, l'idoneità della copp. E' in questa fase che si stabilisce a quale famiglia affidare ciascun bambino, secondo i suoi bisogni.

