Certificato di morte: le informazioni del Comune di Milano

Il Certificato di morte è un documento che viene rilasciato su richiesta dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del defunto o del Comune in cui è avvenuto il suo decesso. Il documento attesta l'evento del decesso dell'intestatario, con il nome, cognome, luogo e data del decesso.

Perchè acquisire il ceritifcato di morte

Acquisire il certificato di morte può essere necessario per diverse finalità, tra cui senz’altro rientrano quelle di successione. La dichiarazione deve essere presentata, a volte obbligatoriamente, dagli eredi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte.

Come richiedere la certificazione

Come specificato sul sito del Comune di Milano, è possibile richiedere la certificazione del decesso tramite operatore; il documento verrà ricevuto via email una volta elaborata la richiesta. Il servizio del Comune di Milano è disponibile a residenti e non residenti e prevede una registrazione indipendente dal sito del Comune e da SPID.

La richiesta verrà infatti inviata on-line: per utilizzare la procedura online si dovrà avere a disposizione copia del documento d'identità in formato PDF.

Richesta on-line

Per inoltrare la richiesta on-line al Comune di Milano occorre visitare la sezione specifica del sito.