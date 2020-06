Come diventare scrutatore a Milano

Vuoi diventare scrutatore? In questa guida scoprirai come ricoprire questo ruolo, dove fare domanda a Milano e tutti i documenti necessari.

Lo scrutatore

Lo scrutatore è il componente di un ufficio elettorale, destinato a presenziare alle varie operazioni di votazione e di scrutinio. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

L'elettore resta iscritto fino a quando non perde i requisiti previsti dalla legge o chiede di essere cancellato.

L'Albo degli scrutatori

Nell'albo unico degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale. Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale

L’iscrizione all'albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori e resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione.

Requisiti per l'iscrizione all’albo

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Sono invece esclusi dalla funzione di Scrutatore di seggio elettorale:

i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I documenti necessari

Per diventare scrutatore occorre presentare la relativa domanda di iscrizione, redatta sull'apposito modulo, e che può essere consegnata personalmente o spedita via posta, fax, email o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, all'Ufficio elettorale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iscrizione effettiva nell'albo degli scrutatori avviene entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Per inoltrare la domanda di iscrizione visitate la sezione dedicata del Comune di Milano.