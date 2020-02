Come fare il cambio di residenza a Milano

Se hai bisogno di fare il cambio di residenza leggi attentamente questa guida e scopri come non perdere tempo in code inutili.

La procedura per cambiare residenza

Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento. L'Anagrafe poi effettua l’iscrizione nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e successivamente provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche, questi hanno inizio dalla data di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, se gli accertamenti danno esiti negativi, l'Ufficio Anagrafe interrompe il procedimento e invia una comunicazione al richiedente, che potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria.

Nel modello di dichiarazione di residenza, i Cittadini provenienti dall'estero devono indicare la città, lo Stato estero di provenienza, e l'eventuale comune italiano di iscrizione Aire.

I documenti da presentare

Per chiedere il cambio di residenza è necessario presentare i seguenti documenti:

- modello di dichiarazione di residenza (disponibile sul sito del Comune)

- copia del contratto di abilitazione (locazione o verbale di consegna dell'immobile per edilizia residenziale pubblica o contratto scritto di comodato d'uso gratuito o contratto di lavoro nel caso di colf e badanti o dichiarazione di assenzo nel caso di ospitalità)

Per minori, inoltre, serviranno anche:

- dichiarazione assenso modello 1/ dichiarazione generalità genitore assente modello 2 (disponibili sul sito del Comune).

Come inoltrare la richiesta

È possibile chiedere il cambio di residenza con le seguenti modalità:

- via e-mail alla casella: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it

(al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della email la sigla APR)

- via fax al n. 02.884.60164

- via posta raccomandata a:

Ufficio Residenze (in caso di trasferimento di residenza da altro Comune)

oppure

Ufficio Coordinamento Anagrafe (in caso di cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune) - Settore Servizi al Cittadino

via Larga, 12

In alternativa ci si può presentare all'Ufficio Anagrafe in via Larga, 12, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:30 con orario continuato oppure in qualsiasi delegazione anagrafica. Il Comune raccomanda di portare con sé un documento d'identità valido, gli estremi della patente di guida e del libretto di circolazione dei veicoli di proprietà.

La novità di fine 2019

Da settembre 2019 è possibile attivare la procedura del cambio di residenza on-line.