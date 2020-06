Come richiedere la carta d'identità elettronica a Milano

La carta d’identità rilasciata dal Comune di Milano è esclusivamente in formato elettronico e vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.

La validità della carta d'identità cartacea

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza. Non si può sostituire il documento d’identità valido (salvo scadenza nei successivi sei mesi) con la nuova carta d’identità elettronica.

Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza.

La carta d’identità è rilasciata solo su appuntamento. È possibile prenotarsi a partire dai 180 giorni che precedono la scadenza del vecchio documento.

La consegna della carta d'identità