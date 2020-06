Porto d'armi a Milano: come chiedere il rinnovo

Il porto d'armi è un documento, più precisamente un libretto, che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità sessennale. Come tutti i documenti emessi dalle autorità, anche il porto d'ami può essere rinnovato.

Come presentare la domanda di rinnovo

Come viene specificato dalla Prefettura di Milano, la domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto. Le Guardie Particolari Giurate per ottenere il libretto personale per le licenze di porto d'armi devono presentare la documentazione richiesta al Prefetto

Chi può fare la richiesta

Che cosa fare

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta

- Domanda in bollo da 16 euro della guardia giurata armata ( da presentare solo se viene richiesto il rinnovo del libretto non contestualmente al rinnovo della licenza di porto d'arma rilasciata alla guardia particolare giurata)

- Ricevuta di versamento di 1,14 euro sul conto corrente postale n. 3251 intestato a "Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Milano" con l'esatta indicazione della causale del versamento

- Due fotografie formato tessera (in uniforme), di cui una autenticata. La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato

- Originale del libretto scaduto.