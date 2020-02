Come prendere la patente nautica

Se sei appassionato di mare e desideri imparare a condurre una barca senza incorrere in sanzioni, molto probabilmente dovrai prendere la patente nautica. In questa guida spieghiamo come si ottiene e quali sono i requisiti minimi per richiederla.

Quando è obbligatorio avere la patente nautica

Avere la patente nautica non è sempre necessario per guidare un’imbarcazione, mentre esistono dei casi in cui questa è obbligatoria:

- Per condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW;

- In caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a 4 tempi fuoribordo), 1.300 cc (se a carburazione a 4 tempi entrobordo) o a 2.000 cc (se a motore diesel);

- Per guidare moto d’acqua, indipendentemente dalla distanza dalla costa;

- Per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico.

I requisiti

Per fare domanda e ottenere la patente nautica esistono ovviamente anche dei requisiti, che andiamo ad elencare qui sotto:

- Aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto;

- Aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto;

- Aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa.

Da chi viene rilasciata la patente nautica

La patente nautica viene rilasciata dagli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione. Come primo step occorre fare domanda di iscrizione presso gli uffici della Capitaneria di porto situati nel luogo di residenza.

L'esame

L’esame è composto da due prove, una teorica, basata sulle regole della navigazione in mare, e una pratica. Esattamente come per la patente B, l’esame può essere fatto sia come privatista che dopo aver frequentato una scuola nautica certificata.

Superate entrambe le prove si potrà procedere al rilascio della patente nautica. La patente nautica ha una validità di 10 anni per coloro che non hanno compiuto ancora i 60 anni di età e di 5 anni per coloro che hanno superato tale età. Le patenti nautiche possono essere rinnovate in qualsiasi momento, anche dopo molti anni dalla scadenza.

Dove prendere la patente nautica a Milano

- Agenzia Scuola Nautica NESW , Via Teglio, 9

- Marvelia - Patente nautica , Via Alcuino, 18

- Lega Navale di Milano, Viale Cassala, 34