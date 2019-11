Passaporto: ecco come rinnovarlo

Molti milanesi si ritrovano nella situazione in cui devono rinnovare il passaporto, e non sempre sanno che cosa fare e soprattutto da dove iniziare. Scopriamo in questa guida come procedere e come non perdere tempo, soprattutto se si è in procinto di partire.

La domanda online Se non vuoi andare in questura, puoi inoltrare la domanda direttamente online registrandoti sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it; potrai anche programmare comodamente la data per la consegna dei documenti e per la rilevazione delle impronte.

I tempi di rilascio possono variare molto a seconda dell'ufficio in cui è stata presentata la domanda, ma anche a seconda del periodo dell'anno. Se hai fretto prediligi la questura al posto degli uffici postali o comunali. Dopo aver preso appuntamento attraverso il servizio online, dovrai recarti fisicamente in questura per rilasciare le impronte digitali e presentare la domanda.

Se hai fretta

Se hai fretta niente panico: esistono dei casi di "comprovata emergenza" in cui è possibile richiedere la procedura d'urgenza per il rilascio del passaporto.

Documentati viaggi improvvisi per motivi di lavoro;

Documentato motivo sanitario;

Documentato motivo di viaggio turistico (occorre presentare il biglietto di viaggio);

Ulteriori documentati motivi che verranno valutati dall'Ufficio.

Quali documenti servono per il passaporto italiano

Ecco quali documenti ti occorrono per rinnovare il passaporto: