PEC, Posta Elettronica Certificata: le informazioni utili su Milano

La PEC, o la Posta Elettronica Certificata, è un tipo particolare di posta elettronica utilizzato in alcuni Stati del mondo che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avvi so di ricevimento.

La PEC è nata circa dodici anni fa: obbligatoria per le aziende, la Pubblica Amministrazione e i professionisti, viene anche utilizzata dai cittadini in misura sempre più consistente. La PEC italiana ha così acquisito un valore determinante e oggi costituisce un servizio esclusivo nel panorama europeo.

A che cosa serve la PEC

L'utilizzo della PEC è estremamente vario e non si restringe al campo delle raccomandate, ma comprende anche l'invio di contratti, ordini e fatture, oltre che la trasmissione di documenti alle Pubbliche Amministrazioni e tutte le altre informazioni che possano avere valore legale.

Come ottenere una PEC

Per ottenere una PEC, come specifica il Comune di Milano, è necessario rivolgersi ad un cosiddetto Gestore, ovvero aziende, anche pubbliche, che hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che risultano presenti nell’elenco pubblico tenuto dal CNIPA. Per visionare l’elenco, consulta la sezione “Collegamenti esterni”.

L'elenco dei gestori

Per consultare l'elenco dei gestori visitare la sezione dedicata sul sito del Comune di Milano.