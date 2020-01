Rinnovo patente: ecco come farlo

La tua patente di guida sta scadendo e non sai come rinnovarla? Scopriamo insieme come farlo.

Una delle scadenze difficili da ricordare che devono affrontare tutti gli automobilisti riguarda proprio il rinnovo patente.

Come sapere quando effettuare il rinnovo

Per sapere quando effettuare il rinnovo della patente di guida, devi controllare la parte frontale della tessera. Al punto 4a è infatti indicata la data di rilascio della patente, mentre al punto 4b è indicata la prima scadenza dello stesso.Solitamente il rinnovo della patente di guida avviene ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, mentre per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, il rinnovo va effettuato ogni 5 anni.

Come rinnovare la patente?

Puoi effettuare il rinnovo della patente B già dal quarto mese antecedente alla data di scadenza indicata sul documento. Per sapere a chi rivolgersi per il rinnovo patente, puoi andare fisicamente presso una scuola guida oppure una delegazione ACI, alla Motorizzazione Civile o presso un ufficio ASL. Se decidi di rivolgerti ad una scuola guida i costi per il rinnovo patente aumenteranno, ma i tempi burocratici saranno considerevolmente velocizzati.

I d ocumenti necessari

Prima di effettuare la visita medica si devono effettuare due versamenti, il primo di 10,20 euro sul c/c 9001 intestato al Ministero dei Trasporti, e un secondo di 16 euro sul c/c 4028 come imposta di bollo. Una volta in possesso dei bollettini del rinnovo patente, che dovranno essere esibiti presso l’ufficio competente, potrai recarti recare presso la struttura sanitaria per effettuare la visita medica.

Oltre alla copia dei pagamenti dovrai anche portare con te un documento di identità e il codice fiscale, la patente da rinnovare ed infine due foto tessere. Il costo della visita medica per il rinnovo della patente di guida è pari a 25 euro, mentre il pagamento dei diritti sanitari varia da regione a regione: da un minimo di 20 ad un massimo di 50 euro.