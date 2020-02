Se stai pensando di adottare un cane, questa guida potrebbe fare al caso tuo.

La scelta di adottare un animale, in genere, richiede una grande responsabilità: sono sempre numerosi, infatti, i casi di abbandono, in estate ma non solo. Prima di scegliere di prendere un cane, quindi, dovresti chiederti se sei disposto a rinunciare all'aperitivo dopo lavoro per tornare a casa e portarlo fuori, ad uscire la sera tardi, ad organizzarti durante l'estate e a non lasciarlo solo per troppo tempo: lui avrà spesso bisogno di te.

Non solo: un'altra tematica importante da tenere in considerazione è Come e dove adottare un cane a Milano

„quella economica. Tra cibo, visite ed eventuali cure un cane comporta sicuramente dei costi aggiuntivi. E' bene chiedersi se si dispone delle risorse economiche per affontare delle spese (anche) impreviste.

Dove adottare un cane a Milano

Se sei pienamente convinto di questa scelta e non hai più dubbi, allora sei pronto per adottare un cane. Vediamo insieme acune strutture dedicate.

Le strutture dove adottare un cane

- Parco Rifugio - Canile e Gattile di Milano, via Privata Aquila

- Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane Sezione Milano, Via Redecesio, 5A, Segrate

- Adotta Un Cane / Cani In Adozione , Via Serenelle 7, Cusano Milanino

- PAL Protezione Animali Legnano Onlus, Via Don Milani 24, Legnano

