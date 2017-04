Bonus per baby sitter, badanti e neonati: come richiederlo e averlo

Reddito di maternità e bonus badante, tata e baby-sitter partiranno nel mese di maggio 2017. È quanto stabilito dalla Giunta che giovedì mattina ha approvato i criteri e le modalità di accesso a queste due nuove misure di sostegno economico per le famiglie milanesi. Ecco come averli e cosa fare per utilizzarli.

Il reddito di maternità, proposto dall’Assessorato alle Politiche sociali come contributo per le famiglie nelle quali è appena nata una bambina o un bambino, sarà di 150 euro mensili per 12 mesi. Verrà erogato attraverso una carta elettronica da utilizzare per acquistare pannolini, creme, salviettine, detergenti ed altri prodotti presso negozi convenzionati, ma anche per pagare servizi come la tata o la baby-sitter, da reperire tramite questo portale, tra i soggetti accreditati con il Comune.

A farne richiesta potranno essere le neo mamme residenti a Milano, con un Isee familiare fino a 17.000 euro (con priorità ai nuclei famigliari con donne disoccupate e-o precarie, cioè prive di tutele). Il reddito di maternità sarà cumulabile ad altre misure di sostegno al reddito come l’assegno Inps di maternità. In caso di gemelli il reddito sarà assegnato per ciascun bambino.

La gestione del servizio sarà affidata attraverso una gara ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria (750mila euro), per il triennio 2017-2019, con una possibile proroga di 12 mesi fino al 2020. L’Amministrazione ha già approvato le linee di indirizzo della gara e prevede un investimento di circa 7,4 milioni di euro: 1,4 milioni per il 2017 e 3 milioni per il 2018 e per il 2019. Sulla base del numero di mamme che hanno ricevuto l’assegno di maternità Inps, rilevate a Milano nel 2016, si stima che le famiglie beneficiarie potranno essere circa 1.700 l’anno.

Bonus badante: i particolari e come averlo