Centri di accoglienza per senza fissa dimora a Milano

Le persone senza fissa dimora necessitano di un luogo di accoglienza che li possa aiutare a dormire in un ambiente protetto e ad avere un pasto caldo durante il giorno.

Spesso i senza fissi dimora sono infatti costretti a trascorrere molte ore della giornata in uno spazio pubblico, all'aperto, senza cure mediche e vivendo in sistemazioni alloggiative temporanee o in alloggi per interventi di supporto sociale specifici.

Per accedere alle strutture di accoglienza è necessario interfacciarsi con il Centro Aiuto, Ufficio del Comune di Milano che risponde al numero 02.88447647.

I centri di accoglienza a Milano

In questa guida scopriamo alcuni centri di accoglienza a Milano a cui i senza tetto si possono rivolgere per ottenere un letto o un pasto caldo. Ribadiamo che è importante interfacciarsi con il Centro Aiuto, Ufficio del Comune di Milano che risponde al numero 02.88447647.

- Centro Accoglienza Ambrosiano, Via Tonezza 3/5

- Caritas Ambrosiana, Via Via Galvani, 16

- Progetto Arca, Via degli Artigianelli, 6

Casa Jannacci