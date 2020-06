Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Milano

Quando un bambino si sente male improvvisamente occorre recarsi subito in un pronto soccorso pediatrico.

La Pediatria Generale e d’Urgenza assiste infatti proprio i bambini che presentano patologie acute in età pediatrica, selezionando i casi che necessitano di un ricovero in ospedale. Ai bambini visitati presso l'accettazione pediatrica o ricoverati vengono riservati dal personale sanitario gli approfondimenti diagnostici e le terapie necessarie.

I Pronto Soccorso Pediatrici a Milano

A Milano esistono diversi Pronto Soccorso Pediatrici; strutture in cui gli specialisti vegono incontro alle esigenze delle malattie dei bambini per ridurre al minimo la loro permanenza in ospedale.

- Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Sacco

ll Pronto Soccorso della Clinica Pediatrica è attivo 24/24 ore. In particolare presso l’Ospedale dei Bambini V. Buzzi è sempre presente 1 Dirigente Medico Pediatra dal lunedì al giovedì a cui si affianca un secondo Dirigente Medico Pediatra dalle ore 13 alle ore 21 dal venerdì alla domenica, incluso festivi. Gli specialisti sono disponibili su chiamata diretta: chirurgo pediatra e anestesista-rianimatore 24/24 ore, ortopedico h 8-15, neurologo e cardiologo h 8-20 con reperibilità notturna, dermatologo, oculista quando presenti in ospedale per le rispettive attività ambulatoriali.

Presso l’Ospedale Sacco è sempre presente in Pronto Soccorso 1 Dirigente Medico Pediatra.

- Pronto Soccoros Macedonio Melloni

l Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni (POMM) dispone di un servizio di pronto soccorso pediatrico, con guardia specialistica attiva diurna e notturna e due posti di osservazione breve pediatrica (OBP), atti a risolvere le patologie necessitanti di terapie a breve termine. Gli accessi, con bacino di utenza nella zona sud‐est della città e dell’hinterland, risultano essere circa 10.000 all’anno, con intenso rapporto di collaborazione con il Servizio di Neonatologia del POMM ed i Pediatri di libera scelta della zona.

- Pronto Soccorso Ospedale Niguarda

Con pediatri e infermieri al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Pronto Soccorso si occupa di oltre 15.000 piccoli pazienti ogni anno.

È dotato di due sale visita e una sala di osservazione temporanea con lettini e culle, in cui i bambini, sempre assistiti da un genitore, si trattengono per un monitoraggio medico, di durata non superiore a 24 ore (osservazione breve-OB). I piccoli in attesa (con codici di priorità bianco e verde) possono distrarsi nella sala di accoglienza, in cui tutto è a misura di bambino.

- Pronto Soccorso Ospedale San Paolo

La Struttura Complessa di Pediatria si occupa della diagnosi precoce e del trattamento delle principali patologie che coinvolgono il bambino dalla nascita ai 18 anni.

E’ Centro di Riferimento Regionale della Regione Lombardia per le seguenti patologie:

Malattie metaboliche ereditarie

Malattie rare

Bambini nati da madre sieropositiva per HIV e HCV

Screening neonatale esteso (SNE)

La pediatria dell’Ospedale è inoltre riconosciuto dalla Commissione Europea Centro di eccellenza per le Malattie metaboliche ereditarie (in modo particolare ormai da molti anni per la fenilchetonuria e le iperfenilalaninemie) facendo parte della rete MetabERN (European Reference Networks).