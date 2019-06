Feste dei bambini: ecco alcune sale a Milano dove organizzare i compleanni

Vuoi organizzare una festa per il tuo bambino/a? Ecco alcune sale a Milano dove è possibile organizzare compleanni e feste a sorpresa per i più piccoli.

. Fun & Fun

E' il parco giochi al coperto piu’ grande di Milano per bambini da 1 a 12 anni d’età con rispettive famiglie. Tra un'area costruzioni giganti, piscine con palline colorate, 2 salette baby fino ai 24 mesi e la nuova pista di mini go kart, lo spazio (in zona Loreto) è l'ideale per una festa divertente dedicata ai più piccoli. Il locale è inoltre dotato di servizio pizzeria interno e tavola fredda.

. Kikolle Lab

Kikolle Lab è una ludoteca in zona Risorgimento che organizza feste personalizzate, anche a domicilio. Gli spazi interni sono dotati anche di animazione per far divertire i più piccoli, con diverse attività tra cui i trucca bimbi, la baby dance, le bolle di sapone e gli spettacoli teatrali.

. Dimillecolori

Questa ludoteca dietro via Tortona è ideale per organizzare una festa di compleanno per i bambini, con la possibilità di affittare solo la sala o l'intero pacchetto completo con animazione inclusa. Tra spettacoli di maghi, burattini e giocoleria, la scelta è tutta vostra.