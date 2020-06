Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto: orari e informazioni

In un momento in cui è ancora molto diffuso lo smartworking a causa del coronavirus le biblioteche rappresentano un'ottima soluzione per lavorare in tranquillità e uscire comunque di casa. In questa guida scopriamo alcune bellissime biblioteche dove studiare o lavorare da remoto.

Biblioteca Braidense, Via Brera, 28

La Biblioteca Braidense racchiude una delle più belle collezioni di libri di Milano. In questa biblioteca antica, istituita nel 1770 dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, è possibile studiare o lavorare da remoto in tranquillità, nel cuore di Milano.

Orari: dal lunedì al venerdì 8:30-18:15, sabato 9-13:45, chiusa la domenica.

Biblioteca Sormani, Corso di Porta Vittoria, 6,

E' una delle biblioteche più frequentate dagli studenti in città. Situata a pochi passi dal Palazzo di giustizia, la Sormani è la sede principale del sistema bibliotecario comunale, con una vasta collezione di volumi ospitata in un edificio storico del 1500.

Orari: dal lunedì al venerdì 9-19:30, sabato 9-18:15, domenica chiusa.

Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5

All'interno dell'avveniristico edificio di viale Pasubio, firmato dallo studio svizzero Herzog & de Meuron, ha sede l'ampia sala di lettura della libreria Feltrinelli, un bellissimo spazio raccolto con il tetto a spiovente. Nella struttura sono presenti anche un angolo caffetteria e uno spazio multifunzionale a doppia altezza, oltre agli uffici di Microsoft.

Orari: dal lunedì al venerdì 9:30-23, sabato 11-22, domenica chiusa.

Biblioteca Affori, Viale Affori, 21

Il primo piano della meravigliosa Villa Litta, residenza secentesca della periferia milanese, accoglie questa piccola biblioteca pubblica, da visitare anche per il parco che la circonda.

Biblioteca di Piazza Sicilia, Via Luigi Sacco, 14

A due passi da Piazza piemonte, la Biblioteca di Piazza Sicilia ospita libri, postazioni di studio e di lavoro e un giadino all'aperto immerso nel verde. Il loft suggestivo e luminoso è il luogo ideale per studiare in pace senza distrazioni.

Orari: 9-30-14:30.

Per scoprire le altre biblioteche comunali visitare la sezione dedicata del Sistema Bibliotecario di Milano.