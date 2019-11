Come donare i libri usati

In un mondo in continua evoluzione e sempre più orientato al digital può accadere che ci ritroviamo in casa dei libri che non leggiamo più. Questo, però, non significa necessariamente che dobbiamo buttarli via, anzi, può essere un'occasione per dare loro nuova vita.

A Milano infatti esistono diverse associazioni ed organizzazioni che si occupano proprio di accettare e raccogliere libri usati, che rischierebbero altrimenti di andare perduti o dimenticati. Donare libri ad associazioni, inoltre, permette di creare delle piccole biblioteche dedicate alla promozione della cultura, per esempio all'interno di ospedali, carceri, centri di accoglienza. Non vi è un limite di genere, anzi: si possono regalare romanzi, libri per bambini, manuali o libri di cucina, oltre a libri scolastici usati e vecchie enciclopedie.

Dove donare i libri usati

Sul sito del Sistema Bibliotecario di Milano, per esempio, è possibile consultare la sezione "Donazioni", con numerosi suggerimenti su come donare e come ricevere in dono i libri usati.

Non solo: sul sito di "Cambio Libro" sono presenti numerose associazioni, divise per provincia, in cui portare i propri libri per dare loro nuova vita. Per ogni associazione è specificata la tipologia di libri accettati, tra cui libri per ragazzi, narrativa, saggi e biografie.

Se hai dei libri in casa che non usi più non buttarli: potresti aiutare delle persone in difficoltà con un piccolo gesto.