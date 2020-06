Come e dove richiedere un mutuo per gli under 30 a Milano

Per una giovane coppia ottenere un mutuo al 100% spesso è l'unico modo per poter acquistare la prima abitazione. Con l'attuale situazione economica e con le poche assunzioni nel mercato del lavoro, è difficle mettere da parte i soldi per l'aquisto di una casa.

Ecco perchè ottenere un mutuo oltre l'80%, che è ufficialmente l'importo massimo finanziabile per un mutuo ipotecario secondo le direttive della Banca d'Italia, negli ultimi anni sta assumendo un’importanza sociale.

L'acquisto a tassi agevolati

Proprio per questo motivo, a Milano diversi istituti di credito erogano mutui per l'acquisto della prima abitazione a tassi agevolati e con la possibilità di finanziare per intero, o quasi, il prezzo di acquisto dell'immobile.

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa

Esistono comunque delle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa", tra cui:

- l'applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%;

- l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

- se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.

Queste agevolazioni, però, possono essere applicate solo se l'acquirente soddisfa uno dei seguenti criteri: risiede nel comune in cui è sito l’immobile; si impegna a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto; svolge la propria attività in quel comune.

Come richiedere il mutuo under 30 alla banca

Dopo aver scelto la banca, occorre compilare con la massima precisione la domanda di finanziamento, predisposta in forma di questionario, fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;

- residenza;

- attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;

- composizione del nucleo familiare e persone a carico;

- occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;

- anzianità di servizio o di lavoro autonomo;

- reddito netto mensile e annuale;

- descrizione dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze (come la superficie totale)

- valore della costruzione;

- dichiarazione di non avere debiti o di averne (in quest'ultimo caso occorre precisare l'importo e l'identità dei creditori).

Una volta ricevuti i dati, la banca può esprimere un primo "parere di fattibilità", in base per esempio al reddito netto del richiedente e dei suoi familiari (nucleo familiare) o al valore dell'immobile oggetto del finanziamento.

Indirizzi utili a Milano

. Intesa San Paolo, Via Cordusio, 4

- Unicredit, Via Vittor Pisani, 21

- CheBanca!, Via dei Mercanti, 10

