Come scrivere un curriculum perfetto

Saper scrivere un curriculum non è mai stato così importante. Il cv, infatti, è il primo biglietto da visita che un'azienda riceve da parte tua. Ecco perchè deve essere chiaro, esaustivo, ma anche semplice. Vediamo insieme come scriverlo.

I dettagli che fanno la differenza

Nel curriculum devono essere indicati tutti i dettagli che possono attirare l'interesse dell'azienda per la quale ti stai candidando. Non solo: accompagnalo con una lettera motivazionale, in cui spiegherai come mai ti stai rivolgendo a quella determinata azienda, che cosa desideri e che cosa sei in grado di offrire come competenze.

La lunghezza

La lunghezza consigliata per il tuo cv non dovrebbe mai superare le 2 pagine; per attirare l'attenzione del selezionatore è importante che il contenuto del cv sia scritto con chiarezza, capacità di sintesi e fluidità.

Ricordati di inserire i tuoi dati anagrafici, le esperienze formative e quelle professionali, la conoscenza delle lingue straniere e le vostre ambizioni. Non passerai sicuramente inosservato!