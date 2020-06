"La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti". Lo diceva il direttore d'orchestra italiano, Claudio Abbado. E proprio perché, come indicano le sue parole, la cultura è un bene comune primario, questa dovrebbe essere accessibile a tutti. A fare da contrappeso a mostre e spettacoli teatrali dai costi proibitivi, per fortuna, ci sono molti musei che oltre ad aprire gratuitamente ogni prima domenica del mese, offrono agli studenti tariffe speciali. Ecco quali sono i musei di Milano con sconti per studenti.

Strutture con prezzi scontati per giovani e studenti

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 - Milano. Qui pagano 3 euro, invece di 5, i giovani tra i 18 e i 25 anni e gli studenti universitari.

Armani Silos

Via Bergognone, 40 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Qui i ragazzi fino a 26 anni entrano a 8,40 euro e gli studenti 6 euro.

Castello Sforzesco

Piazzale Castello - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gli studenti delle superiori accedono gratuitamente, mentre gli universitari pagano 3 euro invece di 5.

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - Milano. Prenotazione: Obbligatoria. Questo museo è gratis per ragazzi fino a 18 anni. Entrano a prezzo ridotto quelli fino a 25 anni.

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per tutti.

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Fino a 18 anni i ragazzi entrano gratis, così come gli studenti delle superiori; gli universitari pagano 3 euro invece di 5.

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per tutti.

Museo archeologico di Milano

Corso Magenta, 15 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Questo museo è gratis per i minorenni e costa 3 euro invece di 5 per gli studenti universitari.

Museo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 - Milano. Prenotazione: Nessuna. A costo zero sotto i 18 anni e a 3 invece di 5 euro per studenti universitari.

Museo del Novecento di Milano

Via Marconi, 1 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis fino ai 12 anni, a 5 euro fino ai 18 anni e 8 euro, invece di 10, per universitari.

Museo del Risorgimento

Via Borgonuovo, 23 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per tutti.

Museo diocesano di Milano

Corso di Porta Ticinese, 95 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per studenti delle Facoltà di Beni Culturali, Architettura e Design, Accademia di Belle Arti. Ridotto a 8 euro invece di 10 per dai 6 ai 18 anni e per studenti universitari muniti di tesserino.

Palazzo Morando- Costume, moda, immagine

Via Sant'Andrea, 6 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per tutti.

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 - Milano. Prenotazione: Nessuna. Gratis per studenti delle Facoltà di Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico, Accademie di Belle Arti. Ingresso a 2 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni.

Palazzo Reale

Piazza del Duomo, 12. Ridotto a 12 euro, invece di 14, per giovani fino ai 26 anni.

Fondazione Prada

Largo Isarco. Gli studenti universitari fino ai 26 anni entrano con ridotto a 12 euro invece di 15 per temporanee e ridotto a 8 euro invece di 10 euro per la permanente. Ingresso gratuito fino ai 18 anni.