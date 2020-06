Servizio civile: tutte le informazioni utili

„Il Servizio Civile è stato istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 1° gennaio 2005 ed è un'esperienza dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti in cui ci si svolgono diverse attività di utilità sociale. All'interno del Servizio Civile un ragazzo e una ragazza possono vivere un percorso importante di crescita personale e un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. L'attività prevede un rimborso mensile pari a 439,50 euro.

Come funziona il Servizio Civile

Servizio civile: tutte le informazioni utili

„Il Servizio Civile è un percorso volontario per i giovani da svolgere per un periodo minimo di 8 mesi e massimo di 12 in un ente (Associazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale, Cooperative sociali, ONG e Università) nei seguenti settor:

. Assistenza

. Ambiente

. Educazione

. Riqualificazione urbana

. Turismo sostenibile e sociale

. Sport

. Protezione civile

. Agricoltura

. Servizio civile all’estero.

Il bando del Comune di Milano

Nel 2019 il Comune di Milano aveva offerto 110 posti nell'ambito del servizio civile nazionale. I posti erano così suddivisi: 56 nell'educazione e nella promozione culturale, 32 a sostegno del patrimonio artistico, 19 nell'assistenza ad anziani e minori, 2 nella protezione civile e 1 nel settore ambiente.

Per il 2020 non è ancora stato arrivato un bando dal Comune, ma è possibile rimanere aggiornati nella sezione dedicata del Comune di Milano.

Altri bandi

Oltre al bando del Comune, è altresì possibile consultare il sito delle ACLI milanesi e brianzole.

Per avere maggiori informazioni sul Servizio Civile è inoltre possibile contattare la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità in Piazza Citta di Lombardia, 1, 20154.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bNe