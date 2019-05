Fare volontariato a Milano: dove e come

Spesso desideriamo dedicare parte del nostro tempo a progetti di volontariato, offrendo il nostro contributo in modo concreto e fattivo. Altrettanto spesso, però, non sappiamo bene a chi rivolgerci e da dove iniziare. Ecco una guida utile per capire come e (soprattutto) dove muoverci.

Il volontariato a Milano

Il mondo del volontariato a Milano è una realtà ben radicata che opera in diversi settori, e che viene riconosciuta dal Comune come contributo fondamentale alla comunità locale. I valori della coesione sociale, della solidarietà e della partecipazione, trovano il loro sbocco naturale nella promozione di manifestazioni che permettono il contatto tra le organizzazioni di volontariato e di cittadini.

E' in questa ottica che sono nate le Case delle Associazioni e del Volontariato, una sede comune per le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato operanti in ciascun Municipio cittadino dove le associazioni possono mettersi in rete ed incontrare i cittadini.

Le sedi delle Case delle Associazioni e del Volontariato

L'Ufficio Volontariato del Comune

Anche l'Ufficio Volontariato del Comune di Milano si rivolge al mondo del volontariato, sia singolo che associato, che opera nel territorio del milanese. Attraverso colloqui individuali di approfondimento vengono offerti informazioni e orientamento.

I giovani Under 35

I giovani che desiderano dare il loro contributo attraverso il volontariato possono inoltre rivolgersi ad Informagiovani: attraverso un breve colloquio, i giovani interessati verranno indirizzati verso il settore del volontariato, grazie anche a dossier, informazioni e siti internet di approfondimento per la ricerca dell'associazione dove prestare attività.