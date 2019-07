Come aprire un franchising? 5 regole da seguire

Se stai valutando di metterti in proprio e di investire in un business in franchising, potresti avere bisogno di leggere questa guida.

Ecco 5 consigli importantissimi da tenere a mente se vorrai compiere questo passo.

1. Il modello di Franchising

Iniziamo dalle basi: come funziona il franchising? Qualcuno ha un'idea per un prodotto o un servizio, lo sviluppa e avvia un'attività. L'attività si rivela facilmente replicabile. La persona può quindi decidere di cercare un investitore, che non solo acquisterà il business, ma diventerà egli stesso un franchisee. La persona che ha ideato l'idea imprenditoriale, invece, diventerà il franchisor.

2. Lo studio di fattibilità

E' tanto necessario quanto posizionante: uno studio di fattibilità economico-finanziaria ti permette di pianificare attentamente costi, ricavi e margini attesi, attraverso un business plan vero e proprio.

3. Le regole

Il franchising non è gratuito per tutti; è per questo motivo che ogni franchisee ha delle regole, ma soprattutto ha bisogno di darsele. Tradotto: occorre mantenere una coerenza d'immagine e di servizi e/o prodotti offerti.

4. Il manuale operativo

In ogni business di franchising che si rispetti, gli affiliati devono sapere come muoversi. In questo senso, un manuale operativo è un requisito di legge del settore, che dimostra l’avvenuto passaggio del know-how fra casa madre e affiliato attraverso procedure operative stabilite precisamente.

5. Autocritica

Infine, ultimo ma non meno importante, è necessario avere e farsi una seria autocritica: dovrai seguire delle regole, dovrai essere flessibile. Sei abituato a farlo o ti ritieni invece una persona molto indipendente? Rifletti bene (anche) su questo punto legato alla tua personalità.