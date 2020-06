Come aprire un B&B a Milano: tutte le informazioni

Ti piacerebbe aprire un Bed and Breakfast? In questa guida diamo alcuni consigli pratici su come trasformare la tua casa in un comodo b&b e su che cosa puntare come elemento differenziante.

Che cos'è un b&b

Regione Lombardia specifica che "L’art. 29, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce il Bed & Breakfast (B&B) come l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia”.

Come possono essere gestiti i b&b

L'esercizio dell'attività di B&B non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA. L’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.

Come presentare la SCIA

La SCIA è una segnalazione certificata d'inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.La SCIA va presenta esclusivamente in modalità telematica allo sportello telematico competente per il territorio dove si svolge l'attività.

Gli adempimenti da osservare

I B&B sono tenuti:

a presentare una SCIA al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;

al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;

alla comunicazione dei flussi turistici, attivando la collaborazione con la provincia di competenza o con la Città Metropolitana di Milano per utilizzare la piattaforma Turismo 5;

all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza attraverso il portale dedicato, per la compilazione delform di denuncia degli ospiti e ottenendo la relativa password di accesso dalla questura);

a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;

a esporre i prezzi massimi praticati nell'esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;

a comunicare preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano ogni periodo di interruzione dell’attività;

a esporre all’esterno della residenza a spese di chi esercita l’attività l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.

Consigli sugli spazi

Sistemare gli spazi di casa per creare un b&b è fondamentale: l’edificio, o l'appartamento, deve rispondere a determinati requisiti, non soltanto per la legge, ma anche per l’organizzazione del turista. Dovrai considerare quante stanze da letto hai a disposizione e se sono matrimoniali, singole e multiple, per capire se puoi ospitare anche famiglie. Ricordati inoltre che dovranno essere camere riscaldate o fresche a seconda della stagione, e luminose.

Il bagno è indispensabile: è importante specificare sempre se è un bagno condiviso oppure privato. Per quanto riguarda gli spazi comuni, se permettono di socializzare e sono ampi è giusto valorizzarli, altrimenti è meglio puntare su altre caratteristiche.