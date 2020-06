Visura camerale: che cos'è e come richiederla

Nel mondo delle imprese si sente parlare spesso della visura camerale, ma non tutti conoscono esattamente questo documento.

Che cos'è la visura camerale

La visura camerale è il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese tenuto dalle Camera di Commercio, dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura (presente in ogni provincia italiana). Questo documento

„non ha però valore di certificazione e quindi non è opponibile a terzi.“

La visura camerale può essere di due tipologie differenti:

ordinaria : contenente le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche;

: contenente le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche; storica: contenente, oltre alle informazioni della Visura ordinaria, la storia delle modifiche subite dalla società fino al momento in cui è stata richiesta la visura. Riporta dunque tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese avvenuti dal momento della costituzione societaria.

A che cosa serve

La visura garantisce l’effettiva esistenza dell’impresa e i relativi atti che la riguardano, permettendo ai cittadini di ottenerne informazioni specifiche tra cui la solidità finanziaria, la composizione sociale di un’azienda (Cda), venendo quindi a conoscenza delle persone con cui ci si troverà a lavorare o ad interfacciarsi e i loro rispettivi ruoli.

Le diverse tipologie di visura camerale

- Visura ordinaria

Questo documento riporta le informazioni anagrafiche, giuridiche, economiche e fiscali di un’impresa, contenute nel Registro Imprese. Vi sono riportati i dati dell’azienda, tra cui riferimenti d’iscrizione, denominazione, dati anagrafici, recapiti, indirizzo della sede, PEC, sede legale, Codice fiscale/Partita IVA, forma giuridica, data di costituzione, oggetto e capitale sociale, attività svolta, numero e tipologia di addetti, certificati di qualità, attestazioni, cariche amministrative, di controllo e qualifiche, organi sociali, titolari e soci, sedi secondarie e unità locali.

- Visura storica

Riassume tutti i dati dell’impresa a partire dalla sua nascita. Dunque, rispetto alla Visura ordinaria, la Visura storica aggiunge la storia delle modifiche avvenute dalla prima costituzione al momento in cui è stata richiesta la visura (e, in ogni caso, in base a ciò che è stato depositato in Camera di Commercio): sono quindi riportate tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese, e i valori statistici di riferimento relativi al numero di addetti che, dalla prima costituzione della società, sono stati assunti come dipendenti.

- Visura in Inglese

È il corrispettivo in lingua inglese della visura camerale ordinaria, sempre redatto a norma e allo stesso costo. Può servire alle aziende italiane di import-export per illustrare la propria attività ad Amministrazioni o Autorità statali estere, ma anche ad aziende straniere che vogliano informazioni su imprese italiane. Con la Visura in inglese viene inoltre risparmiato all'utente qualsiasi onere di traduzione dalla visura in italiano.

Come ottenere la visura della propria azienda

Se sei il legale rappresentante o il titolare della tua attività imprenditoriale puoi avere gratuitamente la Visura camerale della tua impresa.

E' sufficiente che tu sia in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con i quali potrai accedere al cassetto digitale dell'imprenditore.

