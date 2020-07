Come funziona la cassa integrazione

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): sostituisce o integra la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione. Questa cassa spetta ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale;