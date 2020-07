Centri servizi per l'immigrazione a Milano

Quando si parla di centri di servizi per l'immigrazione si intendono ervizi dei progetti specifici mirati a creare maggiori occasioni di prossimità tra gli individui/le famiglie di immigrati e le opportunità del territorio. Obiettivo altresì importante è quello di favorire l'integrazione di particolari categorie di stranieri ritenute più fragili (minori stranieri non accompagnati, donne vittime di tratta, rifugiati e richiedenti asilo, gruppi Rom, ecc.).

I Servizi e i Progetti specifici si realizzano anche attraverso collaborazioni e partenariati inter istituzionali con il Ministero degli Interni, la Regione Emilia Romagna, la Questura, la Prefettura di Parma e le altre Istituzioni del territorio e le realtà del Terzo Settore.

l Comune di Milano promuove servizi e progetti a sostegno dell’inclusione e della coesione sociale, oltre le emergenze. Favorisce collaborazioni e sinergie sul tema della migrazione, mediante il costante raccordo con i vari attori istituzionali e con la rete cittadina degli attori locali per l’integrazione.

Il Comune di Milano fornisce solo su appuntamento

informazioni e orientamento sui servizi presenti nella città di Milano a singoli, associazioni, enti e servizi

informazioni e consulenze giuridiche, procedurali e amministrative

consulenza specialistica sulla casistica sociale

supporto nella ricerca delle scuole di italiano per stranieri

progetto RaggiungiMI il ricongiungimento familiare

rimpatrio Volontario Assistito (RVA): informazioni e orientamento a singoli, associazioni, enti e servizi.

Formazione e lavoro per cittadini stranieri

Il Comune di Milano fornisce inoltre: orientamento al lavoro

orientamento a percorsi scolastici

corsi di formazione professionale e linguistici

informazione sull'iter per il riconoscimento dei titoli di studio, qualifiche professionali conseguiti all'estero

consulenza amministrativa per l’accesso all'università italiana e iscrizione agli albi professionali

informazione sulla normativa in ambito lavorativo per stranieri

predisposizione di curriculum personalizzati.

Per scoprire tutti i servizi del Comune si rimanda alla pagina del sito dedicata.

I servizi delle ACLI milanesi

Anche le ACLI Milanesi forniscono sostegno e supporto nel migliorare il rapporto tra immigrazione e cittadinanza, nella consapevolezza che la cittadinanza comprende una dimensione culturale e sociale che si costruisce nell’interazione dal basso, con un’azione di educazione alla cittadinanza. Per questa ragione le ACLI offrono percorsi di formazione linguistica e assistenza nell’ottenimento e nel rinnovo del permesso o carta di soggiorno, "consapevoli", come si legge sul loro sito, "che la possibilità di lavorare e di comunicare siano fondamento della cittadinanza". Per maggioi informazioni si rimanda al sito dedicato.