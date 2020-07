I migliori siti per la ricerca di lavoro a Milano

Se stai cercando il tuo primo lavoro o desideri cambiare impiego, questa guida fa al caso tuo. Al giorno d'oggi, infatti, il web offre numerosi siti affidabili che ti mettono facilmente in contatto con le aziende che assumono.

Ovviamente quando si cerca lavoro attraverso strumenti on-line occorre avere pazienza e sapere che serve spesso del tempo per essere notati, ma se è vero che chi la dura la vince, la Rete può diventare un prezioso alleato nella ricerca di un impiego.

I siti online per cercare lavoro

Tra i siti più affidabili per cercare lavoro segnaliamo:

I migliori siti per la ricerca di lavoro su città e

- Monster: è il sito più conosciuto in Italia per la ricerca di lavoro che permette, previa iscrizione, di cercare annunci e di pubblicare il proprio curriculum in rete. Un'ottima occasione per entrare in contatto cone le aziende che cercano personale.

- InfoJobs: è un altro validissimo sito che permette di trovare lavoro su Internet grazie a un sistema di annunci che mette in comunicazione aziende e lavoratori. Cliccando sul pulsante Registrati si può registrare gratuitamente il proprio account e iniziare a... cercare il pprorio lavoro!

- Subito: anche se non è specializzato solo nella categoria Lavoro, questo sito pubblica ogni giorno diversi annunci per nuove offerte di impiego.

- Indeed.it: questo motore di ricerca è gratuito e senza obbligo di registrazione e permette agli utenti di trovare annunci di lavoro facilmente, grazie alla collaborazione con Monster. Dalla pagina iniziale si possono selezionare dei campi di ricerca presenti al centro dello schermo per indicare una posizione di lavoro e una località di proprio interesse.

- Trovolavoro: è un portale di ricerca lavoro del Corriere della Sera, aggiornato e attendibile.

- Helplavoro: questo sito dedicato agli annunci di lavoro presenta le offerte di numerose aziende del territorio in cerca di personale.

