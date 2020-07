Come scrivere un curriculum perfetto

Saper scrivere un curriculum non è mai stato così importante. Il cv, infatti, è il primo biglietto da visita che un'azienda riceve da parte tua. Ecco perchè deve essere chiaro, esaustivo, ma anche semplice. Vediamo insieme come scriverlo.

I dettagli che fanno la differenza

Nel curriculum devono essere indicati tutti i dettagli che possono attirare l'interesse dell'azienda per la quale ti stai candidando. Non solo: accompagnalo con una lettera motivazionale, in cui spiegherai come mai ti stai rivolgendo a quella determinata azienda, che cosa desideri e che cosa sei in grado di offrire come competenze.

Includi le giuste informazioni

Sembra scontato ma non lo è: un curriculum ordinato e coerente verrà sicuramente apprezzato dai recruiter, ecco perchè è importante rispettare le sezioni adatte quando compili il CV. Attenzione però a non renderlo troppo lungo.

Valorizza i risultati conseguiti

Quando si prepara un cv è molto importante valorizzare i premi, le menzioni e i riconoscimenti che hai ottenuto. In questo caso è importante lasciare da parte la modestia e raccontare la verità: non farlo potrebbe toglierti il valore che invece meriti.

Adatta il cv al ruolo per cui ti candidi

Regola molto importante: adatta sempre il tuo curriculum alla posizione per cui ti candidi. Devi far capire ai selezionatori. infatti, che sei interessato proprio a quella posizione lavorativa, perciò questo aspetto deve emergere in modo chiaro.

La lunghezza

Infine, la lunghezza consigliata per il tuo cv non dovrebbe mai superare le 2 pagine; per attirare l'attenzione del selezionatore è importante che il contenuto del cv sia scritto con chiarezza, capacità di sintesi e fluidità. Ricordati di inserire i tuoi dati anagrafici, le esperienze formative e quelle professionali, la conoscenza delle lingue straniere e le vostre ambizioni. Non passerai sicuramente inosservato!