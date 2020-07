Dove e come richiedere la Naspi: le modalità di domanda e i centri per l’impiego a Milano

Dove e come richiedere la Naspi: i centri per l’impiego della città e le modalità di domanda

„La Naspi è la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato“

I destinatari della Naspi

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione, tra cui:

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

apprendisti;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono invece accedere alla prestazione:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;

lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Come funziona la Naspi

L'indennità di disoccupazione Naspi spetta a partire:

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;

dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;

dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Quando viene corrisposta la Naspi

„La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Naspi, come ottenerla

Per poter ottenere la Naspi è necessario:

a) trovarsi in uno stato di disoccupazione;

b) aver maturato 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

c) 30 giorni di lavoro effettivo svolto nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Come fare domanda

La domanda per ottenere la Naspi deve essere presentata online sul sito dell'Inps, attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare il tutorial “ NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi.

I centri per l'impiego a Milano

Per scoprire i centri per l'impiego a Milano consultare il sito ddicato.

“



