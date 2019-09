Che cosa non può mancare sulla tua scrivania

La scrivania da lavoro è un luogo fondamentale nella quotidianità di tutti: essa rappresenta infatti lo spazio fisico in cui ci muoviamo durante il giorno, e per questo motivo è importante che sia sempre in ordine, ma soprattutto che rispecchi la nostra personalità e una parte di noi. Scopri in questa guida gli oggetti che non dovrebbero mai mancare su una scrivania da lavoro.

1. Articoli da cancelleria

Tanto ovvio quanto importante, sulla scrivania non dovrebbero mai mancare gli oggetti di cancelleria: penne, matite, post-it, sbianchetti ed evidenziatori. Se annotare le idee e gli appuntamenti è di vitale importanza, ecco allora che avere anche degli organizer o delle agende, insieme a dei calendari, è di vitale importanza.

2. Librerie e porta documenti

Se ne hai la possibilità, posiziona dei contenitori porta documenti o dei casellari, fondamentale per tenere in ordine i documenti importanti della tua attività. Provare per credere.

3. Una foto personale

Ebbene sì, trascorrendo i due terzi della giornata in ufficio, avere una foto personale è importante per riconnetterci alla nostra vita privata. Puoi scegliere uno scatto di famiglia o uno in compagnia degli amici. Un piccolo gesto in grado di cambiare la giornata.

4. Un tocco di verde

Secondo alcune ricerche scientifiche, le piante in ufficio migliorano l’umore, la produttività e rendono l’ambiente più salubre. Scegliete una pianata piccola che necessita di poche cure, come l'agave, oppure un vasetto di tulipani, a patto che ve ne prendiate cura con regolarità. Provare per credere.

5. Un effetto personale

Portare in ufficio qualcosa di strettamente personale può aiutare a dare colore alle giornate più grigie. Può essere una tazza, un souvenir di un viaggio o una piccola calamita. Cercate di rendere il vostro luogo di lavoro più accogliente e confortante possibile. A volte basta poco.