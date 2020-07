Reddito di cittadinanza: come e dove richiederlo

ll Reddito di cittadinanza è un sussidio economico promosso a partire dal 6 marzo 2019, un aiuto che il governo ha destinato alle famiglie e ai cittadini che si trovano in difficoltà. Il Reddito di cittadinanza integra di fatto i redditi familiari per un certo periodo di tempo. Questo aiuto mira a reinserire i cittadini nel mondo del lavoro, ed infatti i beneficiari dovranno sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, obbligandosi inoltre a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

A quanto ammonta

Per prima cosa bisogna sottolineare che il Reddito di cittadinanza è composto da due parti:

intergazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;

solo per chi è in affitto: incremento del beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

I requisiti

I destinatari del Reddito di cittadinanza sono i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio siano in possesso dei seguenti requisiti :

Requisiti di cittadinanza e soggiorno

Cittadini italiani o di paesi della Unione Europea

Stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo

Stranieri titolari di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea

Al momento della presentazione della domanda, è necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo

Requisiti economici

un valore ISEE non superiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);

un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;

un valore del patrimonio mobiliare (conti correnti e depositi) non superiore a 6 mila euro per la persona sola, incrementato in base al numero e alla tipologia dei componenti della famiglia, a seconda che si tratti di minori o persone con disabilità;

un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 9.360 euro se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto e a 7.560 euro per accedere alla Pensione di Cittadinanza.

Come richiedere il Reddito di cittadinanza

Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

on line collegandosi all’apposto sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per informazioni relative all’attivazione dello SPID, consultare il sito dedicato;

in formato cartaceo presso gli Uffici Postali sull’apposito modulo predisposto dall’Inps, dopo il quinto giorno di ciascun mese;

presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) accreditati.

Dove richiederlo

Come e dove richiedere il reddito di cittadinanza: info e requisiti

„Il reddito si può richiedere alle Poste Italiane sia direttamente all'ufficio postale che in via telematica oppure ad uno dei Caf di Parma. L'Inps verificherà se si è in possesso dei requisiti. Il reddito verrà erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane. Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contatto dai Centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o reinserimento lavorativo da attuare.