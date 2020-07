Sindacato CGIL a Milano: sedi, orari e informazioni

In questa guida scopriamo tutte le sedi, gli indirizzi e i recapiti degli uffici CGIL a Milano.

Storicamente la sede principale della Camera del Lavoro di Milano è in corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano, Tel. 02.550251. Il palazzo ha un importante valore storico e architettonico.

Zone comprensoriali

Camera del Lavoro Zona Gorgonzola – Lambrate

Via Italia, 55 – 20064 Gorgonzola

Tel. 02.55025.115/116 – Fax 02.9517294

Camera del Lavoro Zona Sesto S. Giovanni – Bovisa

Via Risorgimento 182 – 20099 Sesto S. Giovanni

Tel. 02.55025.920/932

Camera del Lavoro Zona San Siro – Sempione

Piazzale Segesta, 4 – 20148 Milano

Tel. 02.55025.702/701 – Fax 02.4049319

Camera del Lavoro Zona Giambellino – Romana

Via Giambellino, 115 – 20146 Milano

Tel. 02.55025.830/833 – Fax 02.42239

Tutte le sedi a Milano e provincia

Milano – Abbadesse Via Volturno, 43

Milano – Baggio P.zza Garibaldi Anita, 1

Milano – Barona Via Santa Rita Da Cascia, 59

Milano – Bovisa Via Mercantini, 15

Milano – Chiesa Rossa Via Barona Costantino, 5

Milano – Lambrate Via Conte Rosso, 30

Milano – Rogoredo Via Rogoredo, 41

Milano – Turro Via Boiardo Matteo Maria, 20

Bollate Via Garibaldi, 51/53

Cinisello Balsamo Via Monte Ortigana, 14

Cologno Monzese Via Fontanile, 13/15

Corsico Via Foscolo Ugo, 34

Cusano Milanino Via Tagliabue, 19

Melegnano Via Castellini, 173

Milano Via Fontana, 18

Opera L.go Nenni Pietro, 2

Paderno Dugnano Via Roma, 68

Pioltello Via Milano, 28

Rho Via Dante, 5

Rho Via Piave, 30

Rozzano Via Garofani Dei, 21

San Giuliano Milanese Via Rizzi F.lli, 5

Segrate Via XXV Aprile, 21

Settimo Milanese P.zza Eroi, 6/H

Trezzo S/Adda Via Biffi, 3