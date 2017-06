Tutte le fontanelle e le case dell'acqua presenti a Milano: la mappa interattiva

Tra il profumo di tiglio che invade le strade e le temperature elevate è quasi estate a Milano. Per combattere il caldo di questi giorni, cittadini e turisti possono rinfrescarsi grazie alle 668 “vedovelle”, le fontanelle verdi di Milano distribuite in tutte le zone della città.

Per trovarle facilmente Palazzo Marino ha pubblicato sul geoportale una mappa interattiva che segnala precisamente la posizione di ogni "drago verde". Non solo: grazie alla mappa è possibile conoscere la posizione delle diciotto case dell’acqua presenti in città, equamente distribuite sul territorio.

Le vedovelle sono le tipiche fontanelle pubbliche di Milano e il loro nome si deve al filo d’acqua continuo che sgorga, paragonato al pianto di una vedova. Il loro flusso costante permette di mantenere sempre l’acqua in movimento, preservandone così la freschezza e la buona qualità, evitando la stagnazione e la formazione di flora batterica attorno alla bocca da cui sgorga. Disegnate nel 1931, sono realizzate in ghisa e di colore verde ramarro: la prima vedovella è stata quella di piazza della Scala e, a differenza delle altre, è realizzata in bronzo.

Il geoportale, lanciato lo scorso febbraio, permette di gestire e condividere in maniera integrata tutti i dati geografici in possesso del Comune di Milano, consentendo così una pubblicazione agile e snella dei dati territoriali anche in formato open. Per effettuare una ricerca sulla piattaforma è sufficiente inserire una chiave all’interno del catalogo o scegliere tra le diverse tematiche proposte (ambiente, educazione, mobilità, territorio, topografia, storiografia) e il sistema rilascerà l’informazione mappata e disponibile per il download.

Nella pagina successiva la mappa completa