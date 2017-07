Ecco la mappa delle piscine comunali di Milano: orari, tariffe e giorni di apertura

A Milano è finalmente estate e tra i rimedi per vincere l'afa c'è la piscina. Ma quante sono le piscine communali scoperte? Dove si trovano? Quanto costano? Che orari hanno? Queste le domande più comuni. Procediamo con ordine.

A Milano ci sono cinque piscine con le vasche allo scoperto e sono aperti tutti i giorni (tranne per il giorno di chiusura settimanale che varia da struttura a struttura). Per trovare la struttura più vicina il comune ha realizzato una mappa interattiva dei centri balneari: cliccando sul luogo della struttura si può visualizzare l'indirizzo e gli orari di apertura e chiusura.

Tutte le piscine di Milano, la mappa

Piscine di Milano, i prezzi

Per un'intera giornata di sole e relax il prezzo del tagliando d'ingresso è di 7 euro durante la settimana e 8 euro nei weekend, il ridotto 5 euro durante la settimana e 6 euro nei weekend. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni, mentre per i ragazzi tra i 5 e i 12 anni che accederanno a piscine scoperte e centri balneari accompagnati da due adulti, pagheranno solo due euro.

Oltre a recarsi nei centri balneari e nelle vasche esterne Milanosport, sono aperti anche i solarium delle piscine Arioli, Cantù, De Marchi, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari e Suzzani e il solarium della piscina Cozzi, allestito sul tetto dell’edificio, sempre gratuito anche nei weekend, mentre l'impianto del Lido e la piscina Argelati mettono a disposizione dei clienti un’area esclusiva con servizi accessori, come lettini e ombrelloni. Si ricorda infine che, così come tutti gli altri impianti di Milanosport, anche le vasche scoperte e i quattro centri balneari sono dotati del braccio meccanico per assistere i disabili nella discesa in acqua.