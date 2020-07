Come fare domanda per le borse di studio a Milano

Lo Stato Italiano prevede una serie di borse di studio, a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, per contrastare la dispersione scolastica.

I requisiti di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha stabilito le modalità per accedere alle borse di studio

destinatari sono gli studenti iscritti al triennio (3°, 4° e 5° anno a.s. 2018/2019) della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione statale e paritario; il valore ISEE massimo per accedere al beneficio è di € 15.748,78; l’importo della borsa di studio ammonta a € 200 che può essere aumentato, in relazione al numero di richieste che perverranno, fino all’importo massimo previsto dalla normativa, ovvero fino a 500 Euro; se le domande pervenute supereranno le risorse stanziate dallo Stato, si formerà una graduatoria per valore ISEE crescente e, a parità di ISEE, verrà data precedenza alle domande relative a studenti delle classi inferiori.

Come richiedere la borsa di studio

La domandapper la borsa di studio può essere presentata solo on-line, dallo studente maggiorenne o da un suo genitore o tutore, seguendo una semplice procedura guidata all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.

I documenti necessari

Occorre essere in possesso di una certificazione ISEE valida. Non occorre allegare documentazione perché i requisiti vengono autodichiarati. Per l’accesso online occorre avere credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN. Occorre inoltre indicare una casella di posta elettronica e un numero di cellulare per poter ricevere tutte le comunicazioni successive.

Le borse di studio saranno successivamente erogate dallo Stato.

Le borse di studio delle università di Milano

Per scoprire le borse di studio dell'Univerità Statale visitare il sito dedicato.

Per scoprire le borse di studio dell'Univerità Bicocca visitare il sito dedicato.

Per scoprire le borse di studio dell'Università Cattolica visitare il sito dedicato.