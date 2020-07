Elenco delle scuole comunali a Milano

Come scuole comunali si intendono le scuole materne e le scuole primarie e secndarie di primo grado. A Milano sono numerosi gli istituti che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni, fase fondamentale del percorso formativo che prepara i bambini al lungo cammino della scuola dell'obbligo. In questa guida scopriamo i dettagli della scuola d'Infanzia e della scuola primaria.

Scuola dell'Infanzia

La Scuola dell’Infanzia accoglie le bambine e i bambini con un'età compresa fra i tre e i sei anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria.

Chi può iscriversi

Per l'anno scolastico 2020/2021 possono iscriversi:

i bambini nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

i bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018.

I bambini nati nel 2018 potranno essere accolti dopo aver soddisfatto le domande presentate per i bambini nati nel periodo precedente. Per loro si consiglia di presentare domanda di iscrizione anche per i Nidi d’Infanzia/Sezioni Primavera.

2. Residenza

Possono frequentare la Scuola dell’Infanzia i bambini che alla data della presentazione della domanda di iscrizione sono:

appartenenti a nuclei familiari residenti a Milano

appartenenti a nuclei familiari che abbiano chiesto il trasferimento della residenza nel Comune di Milano entro il termine delle iscrizioni queste domande verranno accolte con riserva. Se la richiesta di residenza viene respinta, la domanda di iscrizione è annullata d’ufficio

presenti abitualmente nel Comune di Milano anche se privi di iscrizione anagrafica queste domande verranno accolte con riserva

ospitati, con o senza genitore, presso una Comunità a Milano anche se residenti in altri Comuni.

La riserva serve a monitorare l’effettiva situazione e non incide sul posizionamento in graduatoria.

I requisiti di residenza devono essere mantenuti per l’intero arco dell’anno educativo. Qualora il nucleo familiare del minore si trasferisca in un altro Comune, il minore potrà terminare l’anno educativo - se già iniziato - ma non potrà fornire la conferma per l’anno successivo.

Non è possibile accogliere domande da parte di nuclei familiari residenti in altri Comuni.

Elenco delle Scuole d'Infanzia

Per consultare l'elenco completo a Milano visitare il sito del Comune.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Tra i compiti istituzionali del Comune figura anche la vigilanza sull'assolvimento del diritto dovere di istruzione sui giovani in età di obbligo scolastico residenti a Milano.

L’istruzione è impartita per almeno 10 anni a partire dal sesto anno di età (prima classe della scuola primaria). Il mancato assolvimento di tale dovere ha rilevanza penale per i responsabili (genitori/tutori) dei minori e quindi, quando lo si accerti o quantomeno sussistano fondati indizi in proposito, si è tenuti a procedere alla relativa segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Per maggiori approfondimenti sull'argomento consultare il sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Elenco delle Scuole primarie di primo grado a Milano

Per consultare l'elenco completo a Milano visitare il sito dedicato.