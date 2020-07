Iscrizioni scuola online: quando e come fare

Manca poco per il ritorno a scuola a settembre: in questa guida scopriamo come registrarsi online e come effettuare l'iscrizione vera e propria. A questo proposito, le iscrizioni online sono ormai obbligatorie per le scuole statali, e facoltative per le scuole paritarie, e riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale delle regioni che hanno aderito alla procedura, tra cui la Lombardia.

Iscrizioni online: cosa serve

Per accedere al servizio Iscrizioni online del Miur è necessario avere un codice utente e una password: per ottenere le credenziali bisogna quindi completare la registrazione. E' possibile accedere anche utilizzando le credenziali già esistenti per chi è in possesso di un'identità digitale dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

Per accedere alla domanda d'iscrizione occorre conoscere il codice della scuola scelta: per trovarlo è possibile consultare il portale di Scuola in Chiaro. Nella domanda è possibile indicare fino a tre diverse scuole, elencandole in ordine di preferenza.

Come compilare la domanda

Effettuata la registrazione, si può entrare nell'applicazione cliccando sul bottone "ACCEDI AL SERVIZIO", e digitando le proprie credenziali. Entrato nell'applicazione, clicca sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed inserisci il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto.

Il modello di domanda on line è composto da due sezioni:

nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie per l'iscrizione;

nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle classi).

Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l'iscrizione (prima sezione), altri facoltativi (seconda sezione).

Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la correttezza.

A questo punto, il modulo può essere inoltrato online, cliccando sul pulsante "Inoltra la domanda".