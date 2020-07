Residenze universitarie a Milano: indirizzi

Milano e le sue università mettono a disposizione alcune strutture per gli studenti non residenti in città che necessitano di un alloggio ai fini dello studio.

Le Università di Milano

Le Università milanesi offrono degli elenchi di Pensionati, collegi, residenze universitarie da tenere in considerazione in base alle proprie esigenze.

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Politecnico di Milano

Università Vita-Salute San Raffaele

IULM - Università di Comunicazione e Lingue: Residence dell'Università

Università Bocconi