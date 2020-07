Informazioni su servizi e agevolazioni del Comune per particolari categorie sociali

Il Comune di Milano, come molti Comuni d'Italia, offre aiuto e sostegno a numerose categorie sociali che necessitano di supporto da parte della comunità per rispondere ad alcuni bisogni come il lavoro, l'abitazione, la protezione dei minori.

In questa guida scopriamo i Servizi Sociali del Comune di Milano a disposizione dei cittadini.

Gli aiuti del Comune di Milano

ll Comune di Milano realizza azioni di contrasto alla povertà sia attraverso interventi di sostegno al reddito, sia attraverso l’erogazione dei titoli sociali (contributi erogati a rimborso delle prestazioni richieste dai cittadini in condizioni di necessità).

Queste alcune delle azioni di supporto:

misure di sostegno al reddito collegate a percorsi di inclusione e riattivazione sociale;

assegno di maternità;

assegno per il nucleo familiare erogato da Inps, da presentare ai CAF convenzionati con il Comune di Milano;

bonus energia e bonus idrico, da presentare ai CAF convenzionati;

diverse tipologie di titoli sociali/voucher erogati a rimborso delle spese sostenute dal cittadino.

Per vedere l'lenco dei CAF convenzionati visitare la sezione del Comune di Milano.

Le misure di sostegno al reddito

Le misure di sostegno al reddito che si possono attivare sono le seguenti:

Reddito di Cittadinanza (all'interno della pagina le informazioni per presentare domanda);

Misure ordinarie di sostegno al reddito (rivolte ai cittadini che non hanno diritto al reddito di cittadinanza, a famiglie con minori, adulti in difficoltà, persone con disabilità oltre il 73% o anziani oltre i 64 anni;

Misura 5 per interventi straordinari ed urgenti (solo su istanza presentata presso i Servizi Sociali Territoriali Professionali - SSTP)

Misura 6 assegno di maternità Inps (erogato ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 26.03.2001)

Misura 7 assegno erogato da INPS in favore di nuclei familiari con 3 figli minorenni (ai sensi della legge n. 448 del 23.12.1998).

Requisiti di accesso

E’ possibile verificare i requisiti di accesso alle varie misure consultando le relative pagine nella sezione Utilizza i servizi del Comune di Milano.