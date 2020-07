Car sharing a Milano: la mappa

Con il termine car sharing (dall'inglese car "automobile" e il verbo to share "condividere") si intendono forme di trasporto basate sull'uso collettivo dell’auto. Come specifica il Comune di Milano, questi servizi prevedono una flotta di vetture utilizzabili per brevi periodi, dietro un corrispettivo temporale e/o chilometrico.

Milano dispone del più ampio servizio di car sharing d'Italia, uno dei più competitivi in Europa, con 6 operatori in servizio e quasi 3000 auto in circolazione.

Perché conviene il car sharing

non ci sono costi di acquisto e manutenzione

spariscono bollo e polizze di assicurazione

non occorrono più parcheggi, box o garage

i veicoli entrano liberamente in Area C e parcheggiano gratuitamente nelle strisce gialle e blu

si paga solo il canone annuale e le tariffe per il reale utilizzo.

Tipologie di servizi

station-based, basati su stazioni fisse di prelievo e riconsegna del veicolo

free floating, i mezzi sono prenotabili da smartphone e rilasciati liberamente all'interno dell'area di esercizio.

I servizi a flusso libero (free floating)

Car2go https://www.car2go.com/it/milano/

DriveNow https://www.drive-now.com/it/it/milan

Enjoy https://enjoy.eni.com/it/milano/home

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Share'Ngo http://www.sharengo.it