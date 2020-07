Gli orari di autobus e metropolitana a Milano durante le festività

A Milano il servizio di trasporto pubblico dipende da Atm, che ha da poco fatto entrare in vigore l'orario estivo.

A parte le variazioni dovute all'orario estivo, spesso ci chiediamo come cambiano le corse durante i weekend e i festivi: ecco una guida dedicata proprio alle festività.

I servizi di ATM durante le festività

ATM - come specificato sul sul sito - garantisce l’effettuazione del servizio tutti i giorni dell’anno in ogni circostanza, salvo in situazioni eccezionali al di fuori del proprio controllo come interruzioni stradali, particolari fenomeni meteorologici, manifestazioni o altri eventi di ordine pubblico.

Nelle giornate del 25 dicembre e del 1° maggio il servizio è effettuato dalle 7.00 alle 19.30 circa; in tutte le altre festività il servizio è garantito con orario normale festivo.

In caso di sciopero il servizio si effettua nelle fasce orarie di garanzia previste dalla legge ossia dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00; tali fasce possono subire variazioni a seguito di decisioni della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Natale e il 1° maggio

La rete notturna su alcune linee di autobus è attiva nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e festivi (comprese alcune notti prefestive infrasettimanali) ad eccezione delle linee circolari 90/91 (filobus) e N25/N26 (bus) e delle linee sostitutive delle metropolitane che effettuano servizio notturno tutti i giorni ad esclusione del 30 aprile, 1° maggio, 24 e 25 dicembre.

Per avere maggiori informazioni sulle frequenze programmate durante le festività visionare il sito di ATM.