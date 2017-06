Milano, meno treni della metropolitana e autobus: a luglio scatta l'orario estivo di Atm

Scatterà il primo luglio l'orario estivo (qui completo) dei mezzi pubblici di Milano. Inizieranno il 1° gli autobus e i tram, l'8 le metropolitane. Corse ridotte fino al 3 settembre, quando ritornerà il consueto orario invernale. Tutto come nel 2016, o quasi: rispetto all'orario estivo dello scorso anno c'è stato qualche lieve aggiustamento.

Ecco gli orari di Atm:

: dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00 per le principali linee di superficie dette linee di forza (Linee tranviarie: 2, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 24, 27, 31; linee filoviarie: 90, 91, 92, 93; linee automobilistiche: 49, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 70, 73, 74, 94, 95, 98), per le altre linee di superficie la fascia pomeridiana di punta termina alle 19.00; dalle 7.00 alle 9.30 circa e dalle 17.00 alle 20.00 circa per le Linee metropolitane M1, M2 e M3, dalle 7.00 alle 9.00 circa e dalle 16.30 alle 20.00 per la Linea M5; fasce di morbida: le restanti ore della giornata.

Si passerà dai 3 minuti e 10 secondi per ogni passaggio ai 12 minuti.

Nello specifico l'Azienda trasporti milanesi farà viaggiare qualche treno in più sulla Verde, frequentata molto anche in estate. Non solo: la frequenza ulteriormente ridotta ad agosto saranno posticipate di una settimana: il 7 agosto anziché il 1°.

Scatta l'orario estivo, ma Milano è sempre piena di lavoratori e turisti nei mesi più caldi dell'anno. Il calo di passeggeri c'è ed è evidente: Atm a parla di un meno 25 per cento a luglio (quando le colrse vengono ridotte del 15%) e di un meno 60% ad agosto quando i treni viaggiano quasi sempre mezzi vuoti. Tuttavia — senza considerare il 2015, anno di Expo — c'è un lieve aumento rispetto agli anni passati. Rispetto al 2014 c'è stato un più 2% di viaggiatori a luglio, mentre rispetto ad agosto è stato registrato un aumento di quattro punti percentuali.