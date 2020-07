Partire da Milano: come raggiungere la stazione e gli aeroporti di Linate e Malpensa

Milano sempre in movimento, città in continua evoluzione. Muoversi dentro e fuori la città, però, è molto semplice: prova ne sono le numerose soluzioni per raggiungere stazioni e aeroporti. In questa guida scopriamo le informazioni e i suggerimenti su come spostarsi nel migiliore dei modi in città.

Come raggiungere Linate

Iniziamo dall'aeroporto più vicino alla città: per raggiungere Linate esistono infatti numerosi modi.

In treno

Partenza da Milano Forlanini in direzione Treviglio

Frequenza: i treni della linea S5 partono ogni mezz'ora dalle 5:40 alle 23:40. I treni delle 00:10 e delle 00:40 fermano la loro corsa nella stazione di Pioltello - Limito. I treni della linea S6 partono ogni mezz'ora in direzione Treviglio nelle fasce orarie 6:55 - 8:25 e 17:25 - 20:25. Nelle restanti fasce orarie, i treni terminano la corsa nella stazione di Pioltello.



Durata tratto Treviglio - MI Forlanini: 40 minuti circa

Durata tratto Pioltello - MI Forlanini: 10 minuti circa

Partenza da Milano Forlanini in direzione Saronno

Frequenza: treni in partenza ogni mezz'ora tra le 6:50 e le 9:50, ogni ora tra le 9:50 e le 11:50, nuovamente ogni mezz'ora tra le 11:50 e le 19:50 e, infine alle 20:50 e alle 21:50.​



Durata tratto Saronno - MI Forlanini: 65 minuti circa

In bus

Da e per Milano centro - Linea urbana 73 ATM -

Il collegamento tra Milano Duomo M1 - M3 (Piazza Diaz) e l'Aeroporto di Linate effettuato dalla linea autobus 73.



Fermate: Duomo M1/M3 - Missori M3 - Via Larga - Largo Augusto - Palazzo di Giustizia - Corso di Porta Vittoria - Piazza Cinque Giornate - Piazza Santa Maria del Suffragio - Via Cadore/Corso 22 Marzo - Piazza Emilia - Piazza Grandi - Viale Campania/Viale Corsica - Viale Corsica/Viale Battistotti Sassi - Viale Corsica/Via Lomellina - Forlanini FS - Viale Forlanini/Piazza Artigianato - Viale Forlanini (Tangenziale Est) - Viale Forlanini (Aeronautica MIlitare) - Viale Forlanini/Via Circonvallazione (Segrate) - Aeroporto di Linate - Via Novegro 37 - Via Novegro Strada Rivoltana (Segrate) - Strada Rivoltana/Via Dante (Segrate) - Strada Rivoltana/Via Buozzi (Segrate) - Portineria San Felice (Segrate) - Piazza Centro Commerciale 2 (Segrate) - Piazza Centro Commerciale 6 (Segrate) - Via S. Bovio (Centro IBM) - Via Trieste/Strada Provinciale (Peschiera B.) - Via Trieste/Via Marche (Peschiera B.) - Via Trieste/Via Veneto (Peschiera B.) - Via Trieste/Via Toscana (Peschiera B.) - Via Abruzzi/Via Toscana (Peschiera B.) - San Felicino (Peschiera B.).

Come raggiungere Malpensa

Malpensa Express

Il servizio aeroportuale Malpensa Express unisce il centro di Milano all'Aeroporto di Malpensa e viceversa, 7 giorni su 7. Il servizio collega le principali stazioni di Milano (MILANO BOVISA, MILANO CADORNA, MILANO P.TA GARIBALDI, MILANO CENTRALE) direttamente con i Terminal 1 e 2 di MALPENSA AEROPORTO.

Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi - Milano Bovisa - Saronno - Rescaldina - Castellanza - Busto Arsizio FN - Ferno-Lonate Pozzolo - Malpensa Terminal 1 - Malpensa Terminal 2.

Milano Cadorna - Milano Bovisa - Saronno - Busto Arsizio FN - Malpensa Terminal 1 - Malpensa Terminal 2. Per orari e acquisto biglietti visitare il sito www.malpensaexpress.it Collegamenti da Malpensa alla Stazione Centrale Partenze da Milano Centrale: prima corsa alle 5:25, ultima alle 22:25. Frequenza ogni 60 minuti.

Partenze da Malpensa Terminal 2 - direzione Milano Centrale: prima corsa alle 5:37 per Milano Centrale, ultima corsa alle 22:37. Frequenza ogni 60 minuti.

Partenze da Malpensa Terminal 1 - direzione Milano Centrale: prima corsa alle 5:43 per Milano Centrale, ultima corsa alle 22:43. Frequenza ogni 60 minuti.



Le corse da e per Milano Centrale fermano anche alla stazione di Milano P.ta Garibaldi.



Durata: 60 minuti tra Centrale e Terminal 2, 54 minuti tra Centrale e Terminal 1.