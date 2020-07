Trasporti urbani/extraurbani a Milano: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi

Muoversi a Milano è molto semplice, grazie ad una rete estesa di trasporti sotterranei e di superficie.

Le linee urbane di ATM

La città è ben collegata da ATM - Azienda dei Trasporti Milanesi - che gestisce il servizio pubblico locale. Nella sezione specifica di ATM è possibile consultare gli orari e il calendario di tutte le linee di trasporto.

ATM specifica inoltre che "garantisce l’effettuazione del servizio tutti i giorni dell’anno in ogni circostanza, salvo in situazioni eccezionali al di fuori del proprio controllo come interruzioni stradali, particolari fenomeni meteorologici, manifestazioni o altri eventi di ordine pubblico. Nelle giornate del 25 dicembre e del 1° maggio il servizio è effettuato dalle 7.00 alle 19.30 circa; in tutte le altre festività il servizio è garantito con orario normale festivo. In caso di sciopero il servizio si effettua nelle fasce orarie di garanzia previste dalla legge ossia dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18; tali fasce possono subire variazioni a seguito di decisioni della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Il nuovo sistema tariffario di ATM

Il nuovo Sistema Tariffario considera come centro del Bacino di Mobilità la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso in corone concentriche, ciascuna di ampiezza di circa 5 km; ogni corona rappresenta una zona tariffaria a cui è stato attribuito un codice identificativo.

La città di Milano è compresa in un’area più vasta che include i 21 comuni confinanti con essa (vai alla tabella) e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. Quest’area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 - Mi3.

Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate, in funzione della loro distanza da Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9 (vai alla tabella). Ogni comune del Bacino con tutte le fermate e le stazioni in esso presenti è interamente ed univocamente assegnato ad una singola zona tariffaria.

L'abbonamento Treno

L’abbonamento TrenoMilano è un abbonamento mensile integrato tra ATM e Trenord. Premette di raggiungere Milano con i servizi ferroviari di Trenord e di circolare in Milano sull’intera rete di ATM e Passante Ferroviario. Non è valido sulle tratte fuori Milano di ATM e al di fuori della tratta ferroviaria acquistata.



L’abbonamento TrenoMilano può essere caricato sulla Tessera Elettronica Itinero, emessa da ATM o su tessera elettronica "Io Viaggio" emessa da Trenord. Può essere inoltre caricato sulla tessera CRS con funzione trasporto.



TrenoMilano è acquistabile presso gli ATM Point, le rivendite autorizzate e le biglietterie automatiche presenti in metropolitana, oltre che nei punti vendita di Trenord.

Muoversi fuori Milano

Per muoversi fuori Milano esistono diverse compagnie di trasporti, che permettono in modo agevole di raggiungere le aree limitrofe ed extra urbane.

Di seguito l'elenco di alcune linee extraurbane, in fase di aggiornamento:

- Nord Est Trasporti

- Autoguidovie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Movibus