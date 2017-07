Metro, stazione Centrale M2 chiude per lavori

La stazione Centrale della linea metropolitana verde M2 di Milano chiude per lavori.

Da lunedì 7 agosto, infatti, informa Atm in una nota, partono le opere di restyling della fermata, che avrà una nuova pavimentazione delle banchine con segnaletica “Loges”, specifica per i passeggeri con disabilità visive.

“Il rifacimento della pavimentazione al piano banchina - spiega l’azienda - rende necessaria la chiusura di ciascun marciapiede, per evitare che i numerosi passeggeri calpestino il suolo ancora in fase di maturazione”.

Quindi: “I treni in direzione Gessate/Cologno non effettueranno la fermata Centrale Fs dal 7 al 16 agosto e, in direzione Assago/Abbiategrasso, dal 17 al 26 agosto”.

Milano, fermata Centrale della M2 chiusa

“I disagi per i passeggeri - sottolinea Atm - saranno limitati a venti giorni, perché il rinnovo delle banchine si svolgerà nelle settimane centrali del mese di agosto, quando c’è un minore flusso di clienti”.

In quei giorni - dal 7 al 26 agosto - per raggiungere la stazione Centrale i passeggeri dovranno superare la fermata e poi tornare indietro con la metro nella direzione opposta, per “approdare” alla banchina aperta.

“Dal 7 al 16 agosto - le direttive di Atm - chi utilizza i treni diretti a Cologno Nord/Gessate dovrà scendere a Caiazzo, cambiare banchina e salire su un treno diretto a Assago/p.za Abbiategrasso per raggiungere stazione Centrale".

"Dal 17 al 26 agosto, invece, per chi è diretto a Assago/p.za Abbiategrasso sarà necessario scendere a Gioia e prendere un treno in direzione Cologno Nord/Gessate che effettua regolarmente la fermata di Centrale”.

Metro stazione Centrale: la fermata si rifà il look

“I lavori - prosegue l’azienda - prevedono anche il rifacimento completo della pavimentazione dell’intero piano e dei corridoi, la posa di nuovi percorsi e mappe tattili per persone non vedenti, la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di diffusione sonora. Le finiture saranno identiche a quelle eseguite al piano mezzanino, durante i lavori di preparazione di Expo 2015”.



Nello stesso periodo - dal 7 al 26 agosto - resteranno chiusi i corridoi di collegamento tra la linea M2 e M3 in stazione Centrale che portano alla banchina interessata ai lavori.