Metro lilla, collaudi non ancora finiti: “Ma la M5 è sicura, nessun problema per i passeggeri”

La prima corsa è ormai un vecchio ricordo di oltre quattro anni fa. Eppure, i collaudi non sono ancora terminati.

Non sono finiti i problemi per la metro M5 di Milano, che nella sua breve vita ha già dovuto fare i conti con il "caso" usura dei binari che costringe i treni a rallentare e provoca costi di manutenzione più alti di ogni previsione.

L’ultimo problema, certificato martedì durante la commissione congiunta trasporti e controlli enti partecipati del comune, emerge dal capitolo collaudi.

I “controlli” sulla lilla - partita ufficialmente il 10 febbraio 2013 - sono ancora da ultimare, per ammissione dello stesso Filippo Salucci della direzione centrale mobilità e trasporti di palazzo Marino.

"Il collaudo - ha spiegato - si compone di due ambiti: quello tecnico che viene fatto prima dell'avvio, e riguarda il buon funzionamento dell'opera, e il collaudo amministrativo". Il primo è stato portato a termine, però deve essere ultimato quello amministrativo, il cui completamento potrebbe richiedere circa un anno.

Proprio Salucci, però, ci ha tenuto a precisare che la M5 "è sicura” e che “la commissione sicurezza non ha mai riscontrato problemi di sicurezza e non ha mai interrotto il servizio se non imponendo una riduzione della velocità nel tratto interessato" dall'usura dei binari. L’unico “problema”, quindi, riguarda quella curva troppo stretta nei pressi della stazione di Garibaldi, che - stando al comune - non rappresenta un pericolo per la sicurezza dei passeggeri.

Lo stesso comune, a seduta ultimata, ha voluto sottolineare “che tutti i collaudi tecnici per l'apertura all'esercizio pubblico della M5 sono stati eseguiti”.

“Il nulla osta all’esercizio, cioè il via libera all'apertura della linea 5 della metropolitana, è del 24 febbraio 2014 ed è - ha spiegato palazzo Marino in una nota - un documento rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fa seguito a tutti i collaudi tecnici ai fini della sicurezza precedenti l'inaugurazione della Lilla”.