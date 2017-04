Modifiche dei percorsi di bus e tram Atm: su Moovit già disponibili gli aggiornamenti operativi

Da giovedì 27 aprile 5 linee del tram e 2 linee bus Atm di Milano cambieranno il proprio percorso e su Moovit app sono già disponibili tutte le novità. Anche le nuove fermate sono state posizionate sui tragitti nuovi.

Ogni utente che pianificherà un viaggio postdatando la partenza (selezionando nel pianificatore un orario diverso) potrà ottenere le soluzioni di viaggio esatte, così come saranno nella realtà a partire da giovedì. Moovit, prima app al mondo utilizzata dagli utenti dei mezzi di trasporto pubblico (55 milioni in 75 Paesi, 1200 le città coperte) mette a disposizione dei propri utenti di Milano che ancora non hanno presso visione delle modifiche previste da Atm gli aggiornamenti. Basta selezionare come data di partenza giovedì 27.

Un update della app in tempo reale che è stata resa possibile grazie al lavoro dei Mooviters di Milano (link per conoscere di più: moovit.me/iniziasubito), una community di utenti che collabora quotidianamente con gli sviluppatori di Moovit nel mappare i territori e i percorsi degli autobus, migliorando le informazioni su fermate, percorsi e orari dei mezzi di trasporto pubblico.

Gli orari di partenza da capolinea non saranno aggiornati fino alla pubblicazione di nuove programmazioni da parte di ATM. Nonostante questo vengono garantite dall’azienda frequenze stabili su tutte le linee che subiscono variazioni, se non migliorate. Cercando le linee su Moovit saranno disponibili tempi reali di attesa riportati in verde già dal primo giorno.

Dal 27/4 l’intero tragitto del Tram 23, conosciutissimo dai Lambratesi, sarà coperto dal Tram 19, meglio conosciuto come Roserio – Cairoli. Quest’ultima linea dalla zona di Cadorna transiterà per Cordusio e Missori fino a ricalcare, a partire da Via Larga, l’intero percorso del Tram 23.

Scambio di Capolinea - I Tram 24 e 15 provenienti dalla zona Sud di Milano si scambieranno i capolinea di Via Dogana e Piazza Fontana, entrambe vicinissime a Duomo M1 M3. Lo scopo: evitare ingorghi. Infatti i tram della linea 15 sono molto lunghi, e in Via Dogana non intralceranno il traffico come facevano in Piazza Fontana.

Troncato il Tram 27 Addio asse est-ovest - Da Giovedì 27 Aprile il Tram 27 collega l’area est di Via Mecenate/Forlanini al Duomo, fermandosi in Piazza Fontana. Per proseguire verso Piazza 6 Febbraio ci affideremo al Tram 19, che provenendo da Lambrate consentirà un comodo interscambio con il 27 ad ogni fermata su Corso di Porta Vittoria.

Dall’Aeroporto al Duomo senza cambi - Visti i lavori M4 in San Babila la linea 73 che collega l’Aeroporto di Linate con il centro di Milano viene prolungata fino a Piazza Diaz, a due passi dal Duomo. Verrà inaugurata anche una nuova fermata di interscambio con la gialla in Piazza Velasca (Missori M3).

Novità anche al Vigentino - Dal momento che la linea 24 sarà garantita con un numero maggiore di corse, e quindi più transiti alle fermate nell’arco orario, la linea 99 che fino al 26/4 attestava in Via Quaranta retrocede il suo capolinea a Vigentino, dove parte il Tram 24.

Moovit è l'applicazione gratuita per smartphone più utilizzata nel mondo da oltre 55 milioni di utenti dei mezzi di trasporto pubblico. Lanciata nel febbraio del 2012, è oggi attiva in oltre 1200 città in 4 continenti, tra cui New York, Boston, Rio de Janeiro, Parigi, Londra, Madrid, Berlino. In Italia è utilizzata in 150 città con più di 25 mila abitanti. Moovit è nella top 3 delle app più scaricate di App Store, Play Store e Windows Store per la propria categoria. Per Google nel 2016 è stata la Top App locale.