Area C, nuove regole dal 13 febbraio 2017: Euro 3, Gpl, metano. Tutti i divieti

1 / 3

continua →

Nuove regole più stringenti per gli accessi in Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, entro la Cerchia dei Bastioni.

Si parte lunedì 13 febbraio 2017, come spiega in una nota palazzo Marino. L’obiettivo è far entrare ancora meno auto nella Cerchia dei Bastioni, dove la circolazione è particolarmente sollecitata per i lavori della Metro4. Da lunedì, quindi, l’accesso sarà a pagamento anche per i veicoli alimentati a GPL, metano, bifuel e dualfuel: le persone con disabilità, che accedono ad Area C con queste tipologie di veicoli, dovranno richiedere la deroga al pagamento.

Scatterà anche il divieto d’accesso per i veicoli Euro 3 diesel di proprietà dei residenti che però fino al 15 ottobre potranno utilizzare i 40 ingressi gratuiti. Sarà vietato l’accesso anche ai veicoli Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap), con alcune deroghe, e ai veicoli immatricolati merci dalle 8 alle 10 (previste deroghe e sono esclusi gli elettrici).

Tutte le nuove regole nel dettaglio