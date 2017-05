Milano, arriva Giro d'Italia domenica 28 maggio: blocco traffico e vie chiuse per percorso

Domenica 28 maggio 2017 il Giro d'Italia arriverà Milano, ecco quali saranno le vie chiuse e bloccate al traffico. Il percorso: la cronometro conclusiva, poco meno di trenta chilometri, si snoderà tra Monza e Milano, più precisamente gli atleti partiranno dall'autodromo di Monza e taglieranno il traguardo in Piazza Duomo. E a Milano ci sarà un simil blocco del traffico, dato che diverse strade saranno oggetto del percorso di gara su cui non si potrà circolare.

Su quali vie si snoderà il tracciato di gara? Per quanto tempo non si potrà circolare? Ci saranno dei divieti di sosta? Queste le domande dei residenti. Procediamo con ordine.

I corridori del Giro d'Italia arriveranno a Milano dopo aver attraversato Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, percorreranno viale Sarca, poi via Timavo e via Sondrio dove svolteranno in Bastioni di Porta Nuova. Infine attraverseranno corso Matteotti per terminare sotto la madonnina in Piazza Duomo.

Le vie interessate saranno chiuse alla circolazione dalla prima mattina per il montaggio degli archi chilometrici da parte degli organizzatori e per le manifestazioni di contorno come “Ride like a pro” (cronometro a squadre riservata agli amatori). Gli atleti, invece, transiteranno dalle 13.30 alle 17.30 circa. Su tutto il percorso sarà istituito il divieto di sosta dalla 1 alle 19 e di circolazione dalle 6 alle 19 circa.

